DR: nuove nomine per potenziare l'organico

Continua il processo di potenziamento dell'organico di DR Automobiles Groupe mediante due nuove nomine, per incrementare ulteriormente i volumi di vendita e la quota di mercato.

Nello specifico, l'ing. Roberto Romano, con una lunga esperienza all'interno di DR Automobiles Groupe, è il nuovo direttore del centro di ricerca e sviluppo.

Mentre l'ing. Gerardo Altieri, con una lunga esperienza europea alle spalle, nel corso della quale ha lavorato con diversi marchi, è il nuovo direttore aftersales del gruppo.

Il primo, Ingegnere dell'automazione, dopo aver lavorato nel Centro Ricerche Elasis del Gruppo Fiat, è approdato nel gruppo DR Automobiles 15 anni fa, ed è passato dall'impiego nel centro di Ricerca e Sviluppo, al ruolo di Direttore Aftersales, nel mezzo un'esperienza da technical zone manager. Adesso, torna nel centro ricerca e sviluppo, in qualità di direttore.

Il secondo, ingegnere meccanico, ha un passato in Ford, in Renault, in General Motors, in Hyundai Italia, ed in Jaguar Land Rover Italia. Dopo 3 anni di consulenza in project financing, è tornato nel settore dell'automotive con l'incarico di direttore aftersales del gruppo DR Automobiles.