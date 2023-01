Fabrice Cambolive da febbraio nuovo ceo della marca Renault

Già chief operating officer (coo) dal maggio 2022 a partire dal prossimo febbraio 2023 Fabrice Cambolive diventerà ceo della marca Renault. Per effetto della nuova posizione Cambolive diventerà anche membro del leadership team del Gruppo Renault e riporterà a Luca de Meo, ceo del Gruppo Renault. Nel suo nuovo ruolo - si legge nella nota della Casa della Losanga, Cambolive farà leva sul comitato di direzione della marca Renault per consolidarne lo sviluppo sostenibile e redditizio.

Garantirà anche la trasformazione della marca con il lancio di 14 nuovi modelli entro il 2025 e con la sua espansione in Europa e sui mercati internazionali. “Sono orgoglioso del fatto che Fabrice Cambolive con i suoi 30 anni di esperienza nel Gruppo riprenda le redini della marca Renault - ha detto de Meo - e con il suo impegno, la sua esperienza internazionale e profonda conoscenza del Gruppo, potrà continuare a garantire la crescita della marca nei segmenti creatori di valore”. 54 anni e laureato presso la TBS Education a Tolosa, Cambolive è entrato nel Gruppo Renault nel 1992, dove ha occupato per vent’anni diverse posizioni a livello internazionale in ambito vendita e marketing operando in Spagna, Svizzera, Francia, Germania e Romania.

La sua carriera internazionale è continuata nel 2011 con la nomina a direttore commerciale e marketing della regione Eurasia e di Renault Russia, prima di diventare direttore generale di Renault do Brasil nel 2015. Nel 2017, Cambolive è stato promosso direttore delle operazioni della regione Africa, Medio-Oriente, Asia e Pacifico. Nel 2021 è stato nominato direttore vendite e operazioni della marca Renault, responsabile dello sviluppo della strategia Renaulution su tutti i mercati e della trasformazione del business model. Infine a maggio 2022 la nominato a con della marca Renault.