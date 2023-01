Claes Nilsson in Volta Trucks guiderà vendite e assistenza

Claes Nilsson è entrato nel consiglio di amministrazione di Volta Trucks la società leader nella produzione di veicoli totalmente elettrici e nella fornitura di servizi 'green'.

Lo fa portando in azienda - si legge nella nota - una profonda conoscenza del settore dei veicoli industriali, che comprende la loro commercializzazione, assistenza post-vendita, catena di fornitura, nonché i sistemi di finanziamento, leasing e noleggio di camion, e il settore dei carrozzieri.

Claes entra in Volta Trucks dopo una lunga carriera nel settore dei veicoli industriali presso AB Volvo, dove ha ricoperto le cariche di presidente di Volvo Trucks e di membro del suo consiglio direttivo. In precedenza ha guidato le divisioni regionali di Volvo Trucks in Europa, Sud America, Asia e Africa.

E' stato inoltre responsabile della strategia, dello sviluppo commerciale e della pianificazione dei prodotti dell'azienda su scala locale e globale. Ha anche ricoperto incarichi nel consiglio di amministrazione di Volvo Financial Services, Volvo Venture Capital e di diverse società appartenenti a AB Volvo.

Nell'annunciare l'incarico affidato a Claes Nilsson, Douglas Snyder, presidente di Luxor Capital Group, ha affermato: "La nomina di Claes Nilsson arriva solo due mesi dopo quella di Karl Viktor Schaller nel consiglio di amministrazione di Volta Trucks. Queste nuove nomine rafforzano ulteriormente la profonda esperienza all'interno del consiglio di amministrazione, apportando all'azienda competenze chiave nel settore mentre questa si concentra sulle operazioni commerciali e sulla conversione in ordini dell'interesse iniziale che ha generato il camion totalmente elettrico Volta Zero. Ordini che saranno realizzati all'inizio di quest'anno nel nostro stabilimento di produzione a Steyr, in Austria".