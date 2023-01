Franco Cimatti è nuovo chief engineering officer di Aehra

Il marchio italo-americano Aehra ha nominato Franco Cimatti nuovo chief engineering officer. Cimatti porta in nel nuovo ruolo quarant'anni di esperienza in ingegneria automobilistica di livello mondiale per svolgere un ruolo strategico nello sviluppo tecnico dei processi di trasformazione dell'azienda.

Cimatti, 64 anni, arriva in Aehra dopo aver ricoperto in Lotus il ruolo di senior chief engineer con una responsabilità specifica nello sviluppo di architetture Ev di prossima generazione. Cresciuto professionalmente in Ferrari (32 anni), durante la sua lunga permanenza nella casa automobilistica di Maranello ha supervisionato, per oltre quattro anni, lo sviluppo dei test su strada e la produzione, fino a diventare, nel 1994, vehicle concepts e pre development director.

Nei successivi 24 anni, Cimatti si è occupato di ingegneria avanzata e di progettazione strategica di concept, nonché dell'analisi di fattibilità preliminare di tutti i modelli Ferrari. Nel 2007, infine, è stato coinvolto nel programma che ha segnato il passaggio di Ferrari all'elettrico, ruolo che ha continuato ad esercitare anche dopo la sua promozione a vehicle concepts advanced research director di Ferrari e successivamente in Lotus.