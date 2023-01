Provost gestirà acquisti Alleanza Renault Nissan Mitsubishi

François Provost dal prossimo primo febbraio sarà il nuovo direttore degli acquisti e ceo dell'Alliance Purchasing Organization (APO) l'azienda che nell'ambito dell'Alleanza esistente fra Gruppo Renault, Nissan Motor Co e Mitsubishi Motors Corporation sovraintende all'intero settore del procurement.

Provost, che nella nuova posizione riporterà a Luca de Meo ceo del Gruppo Renault, sostituisce Gianluca De Ficchy nominato ceo di Mobilize e mantiene anche le sue attuali responsabilità a capo della direzione partnership e affari pubblici del Gruppo Renault.

Nato nel 1968 Provost si è laureato presso l'École polytechnique e l'École des Mines a Parigi. Ha iniziato la sua carriera lavorando in Francia per il Ministero dell'economia e delle finanze e per la direzione del Tesoro, prima di essere nominato consigliere industriale presso il Ministero della difesa.

Nel 2002 è entrato nella direzione commerciale di Renault, dapprima come direttore di filiale e poi come direttore regionale. Nel 2005 è diventato direttore generale di Renault-Nissan Portogallo. Dal 2008 al 2010, è direttore strategia e piano della direzione commerciale.

In seguito, passa a Renault Russia dove assume la carica di vicedirettore generale, responsabile delle operazioni. A settembre 2011, François Provost è nominato ceo di Renault Samsung Motors. Nel 2016, diventa direttore delle operazioni del Gruppo Renault in Cina. Nel 2017, assume la responsabilità delle operazioni della regione Asia-Pacifico per il Gruppo.

A ottobre 2020 Provost è nominato direttore dello sviluppo internazionale e partnership del Gruppo Renault allo scopo di riorganizzare le operazioni internazionali e alcune grandi partnership al di fuori dell'Europa. Dal 2021, è anche a capo della direzione affari pubblici del Gruppo e gestisce il piano di trasformazione annunciato in occasione del capital market day a novembre 2022. .