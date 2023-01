Gianluca De Ficchy è stato nominato Ceo di Mobilize. In questa veste, De Ficchy si assume la responsabilità delle marche Mobilize Financial Services e Mobilize Beyond Automotive, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le due entità e confermare lo sviluppo del gruppo a livello di nuove mobilità, sostenuto dai servizi di finanziamento auto.

"Le competenze di Gianluca a livello di finanziamento, mobilità e business- ha commentato Luce de Meo, Ceo del Gruppo Renault - saranno una vera risorsa per la Marca Mobilize. Sono lieto che sia lui ad assumere la direzione di Mobilize, in quanto l'unione del know-how e delle forze di Mobilize Financial Services e Mobilize Beyond Automotive ci consentirà di accelerare considerevolmente il nostro sviluppo nei servizi" Laureato in economia presso l'Università Luiss di Roma, De Ficchy ha cominciato la sua carriera nel 1994 con Ernst & Young, per poi entrare a far parte del Gruppo Renault nel 2001 come direttore finanziario di Rci Banque in Italia. Nel 2017 è nominato membro del Comitato di Direzione del Gruppo Renault.

Nel 2018 entra a far parte di Nissan Europe come senior vice president e chairman of the management committee.

Il 1° ottobre 2020, De Ficchy diventa poi chairman di Nissan per la regione Amieo, che copre le attività delle marche del gruppo in Africa, Medio Oriente, India, Europa (tra cui la Russia) e Oceania. Ad aprile 2021 è poi nominato direttore degli acquisti dell'alleanza e Ceo dell'Alliance Purchasing Organization ed entra a far parte del Board of Management del Gruppo Renault.