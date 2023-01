Ansar Ali direttore Bentley Motorsport e divisione Mulliner

Ansar Ali è il nuovo direttore di Bentley Motorsport e il responsabile della divisione Mulliner, una nomina questa - precisa una nota della Casa di Crew - che rientra nella riorganizzazione della divisione 'auto su misura' che ha visto quintuplicare la domanda negli ultimi cinque anni. Ali proviene da McLaren Special Operations dove era amministratore delegato. Prima di questo, ha ricoperto ruoli dirigenziali presso Ford, Lotus, Caterham e ha co-fondato la Zenos Cars. Le sue doppie responsabilità in Bentley coprono le attività di Motorsport, lavorando a stretto contatto con i team di gara GT3.

Nell'ambito del suo incarico alla guida della divisione 'auto su misura' Mulliner Ansar Ali lavorerà - dopo la contestuale riorganizzazione - con Paul Williams che ne è diventato chief technical officer, avendo ricoperto una serie di posizioni senior in una carriera di 15 anni presso Bentley, e Bob Martin, che era head of final assembly presso Bentley, ed è ora chief operating officer di Mulliner. .