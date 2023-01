A Dirk Grosse-Loheide acquisti Gruppo Vw e Vw Passenger Cars

Volkswagen AG ha ristrutturato le funzioni di board procurement a livello di gruppo e dei marchi Volkswagen Passenger Cars e Man Truck & Bus.

Dirk Grosse-Loheide ha assunto la responsabilità degli acquisti di gruppo e diventerà membro del comitato esecutivo allargato in cui il Volkswagen AG raggruppa le funzioni orizzontali di approvvigionamento e produzione, qualità, vendite, progettazione e sviluppo.

Grosse-Loheide diventa allo stesso tempo anche membro del consiglio di amministrazione responsabile degli acquisti presso il marchio Volkswagen Passenger Cars. In queste posizioni Grosse-Loheide succede a Murat Aksel, che è entreto a far parte del consiglio di amministrazione di Man Truck & Bus.

Aksel, assumendo la responsabilità degli acquisti nel consiglio di amministrazione di Man Truck & Bus, sostituisce Stefan Gramse, che passerà a una funzione di gruppo in Volkswagen.

Già In Audi, Grosse-Loheide continuerà a supervisionare temporaneamente le funzioni board procurement e IT della Casa dei Quattro Anelli fino alla nomina del suo successore. "Per un'azienda globale come Volkswagen - ha commentato Oliver Blume, ceo di Volkswagen AG - mantenere solide catene di approvvigionamento è un fattore critico per il nostro successo".