Subaru Italia: Nicola Torregiani nuovo presidente e ceo

Cambiamento al vertice di Subaru Italia, dal 28 dicembre 2022 Nicola Torregiani è subentrato a Kunichika Koshimizu, in qualità di presidente e ceo. La filiale italiana della Casa delle Pleiadi sarà guidata dal 43enne, che è entrato nell'orbita del brand nel 2012 come di responsabile marketing. Torreggiani, negli anni, è stato anche direttore vendite e direttore post vendita. Laureato in Economia e Commercio con Executive Master in Business Administration presso Polimi Graduate School of Management, ha ottenuto ottimi risultati con il suo team, al punto da indurre la casa madre ad affidare per la prima volta ad un italiano il ruolo di presidente e ceo della filiale italiana.

Si tratta di un ruolo di grande responsabilità, visto che gravitano nell'area di competenza di Subaru Italia anche i mercati di Austria, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Grecia, Bulgaria e Romania.

Nicola Torregiani, in qualità di presidente e ceo della filiale italiana Subaru, ha dichiarato: "Ringrazio Subaru Corporation per questa opportunità che rappresenta una svolta nella storia di Subaru Italia".