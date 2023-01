Ken Ramirez responsabile mondo veicoli commerciali Hyundai

Ken Ramirez, attuale presidente e ceo di Hyundai Motor Brazil e Hyundai Motor Central and South America Region, è passato dal primo gennaio alla posizione di executive vice president, head of global commercial vehicle business division per Hyundai Motor Company.

Nel suo nuovo ruolo Ramirez riporterà a Jay Chang, Global ceo di Hyundai Motor Company. E' entrato a far parte di Hyundai nel 2021 con oltre tre decenni di esperienza nel settore automobilistico, dopo aver ricoperto varie posizioni di leadership in Europa, Stati Uniti, Giappone, Messico e America Latina, nell'Alleanza Renault-Nissan e nel Gruppo Psa.

La sua precedente posizione di presidente e ceo di Hyundai Motor Brazil e Hyundai Motor Central and South America Region è stata assegnata a Airton Cousseau che rientra in Hyundai dopo aver avviato le operazioni di vendita e lanciato l'HB20 in Brasile nel 2012.