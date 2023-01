Enrico Bessolo nuovo sales&marketing manager Kawasaki Italia

A partire da questi giorni, Enrico Bessolo è il nuovo sales & marketing manager della filiale italiana di Kawasaki Motors Europe.

Dopo la sua formazione presso l'università Bocconi a Milano, Bessolo inizia la sua esperienza lavorativa in Philips per poi passare in Microsoft. Successivamente, entrato nella galassia del gruppo FCA, ricopre diversi ruoli che gli valgono la chiamata da parte di Suzuki Italia auto. Dopo quattro anni nel marketing auto diventa direttore commerciale della business unit motorcycle Suzuki.

"Sono felice di essere entrato a far parte della famiglia Kawasaki - ha detto Bessolo - e per me è un grande onore ed una grande responsabilità quella di rappresentare un marchio così importante. Mi impegnerò al massimo, assieme a tutti i colleghi e a tutta la rete dei concessionari, affinché Kawasaki possa raccogliere le soddisfazioni commerciali che merita".