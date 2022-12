Yamaha Motor Italia ha rilasciato una brevissima nota stampa per comunicare un cambio ai vertici della struttura in quanto a marketing.

Alessandro Sacco non ricopre infatti più il ruolo di marketing manager in Yamaha Motor Italia. Il dipartimento marketing della casa motociclistica di Gerno di Lesmo, con tutte le sue attività, fa ora riferimento direttamente ad Andrea Colombi, attuale country manager di Yamaha Motor in Italia.