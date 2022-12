Herbert Diess da febbraio 2023 presidente board di Infineon

Herbert Diess, già numero uno del gruppo Volkswagen, si prepara a ritornare uno dei protagonisti del settore automotive diventando presidente del consiglio di sorveglianza della Infineon, il colosso tedesco dei semiconduttori. La sua nomina - riporta Afp - dovrebbe essere formalizzata nel febbraio 2023 in occasione dell'assemblea generale annuale, come ha confermato in una nota la stessa Infineon.

Diess prenderà così il posto d Wolfgang Eder in carica dal 2019, e che ha scelto l'ex numero uno del gruppo Volkswagen assicurando che Diess era il "candidato ideale" per succedergli grazie alla sua "ottima conoscenza dell'azienda e del panorama del settore". Infineon a metà novembre 2022 ha annunciato un progetto di investimento da 5 miliardi di euro per costruire un nuovo stabilimento per semiconduttori nella ex Germania orientale.

Questo piano rientra nella strategia con cui l'Europa - anche attraverso Infineon che è considerato uno dei leader del settore ed ha più di 50.000 dipendenti - cerca di riprendere e rafforzare la propria sovranità in questo settore strategico.