Andreas Seidl nuovo ceo Gruppo Sauber gestirà Audi Formula 1

Andreas Seidl è stato nominato nuovo ceo del Gruppo Sauber a partire da gennaio 2023 e sarà dunque il punto di riferimento per Audi in occasione del debutto dei Quattro Anelli nel Campionato del mondo di Formula 1 FIA dal 2026 in poi. Dal 2019 ad oggi Seidl, che è laureato in ingegneria, è stato Team Principal della McLaren F1.

Ha iniziato la sua carriera nel motorsport proprio in Sauber, nel periodo in cui partecipava al Campionato di F1 con Bmw.

Successivamente è passato in Porsche guidando la fase vincente del Web. Per tutto il 2023 Seidl gestirà l'ultimo anno in cui Sauber gareggerà come Alfa Romeo, che uscirà dal 'circus' a fine della stagione.

"Accogliamo con favore la scelta del nostro futuro partner - ha commentato Oliver Hoffmann, Cto di Audi AG - Andreas Seidl ha una vasta esperienza in ruoli di leadership nei programmi di sport motoristici sia a livello di produttore che di team di Formula 1. Il suo elenco di risultati nel motorsport è impressionante".