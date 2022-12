Fedra Ribeiro nominata Ceo Mobilize Beyond Automotive

A partire dal primo gennaio 2023 Fedra Ribeiro, attuale Coo di Mobilize, è nominata Ceo di Mobilize Beyond Automotive. Patrick Claude, Direttore dei Servizi Finanziari del Gruppo Renault e Amministratore di Rci Banque SA, è stato invece nominato dal Consiglio di Amministrazione di Rci Banque SA presidente ad interim del Consiglio di Amministrazione di Rci Banque SA a partire dal primo gennaio 2023. La sua nomina sarà sottoposta all'approvazione della Banca Centrale Europea.

Fedra Ribeiro e Patrick Claude, ad interim, succedono a Clotilde Delbos che lascerà il Gruppo Renault il 31 dicembre 2022. "I dieci anni che ho trascorso nel Gruppo - ha commentato Clotilde Delbos - sono stati appassionanti. Ci tengo a ringraziare tutti i dipendenti del Gruppo che, sfidando le molteplici crisi degli ultimi anni, hanno lavorato per rendere Renault la bella azienda che è oggi" Fedra Ribeiro entra a far parte di Mobilize a Novembre 2021 come Coo, dopo essere stata Vicepresidente Esecutivo della Mobilità Progressiva in Bosch.

La carriera di Fedra Ribeiro comincia nel 1998 in Portogallo dove ha lavorato per il Gruppo Volkswagen, Raytheon Technologies e Spx Corporation in diversi Paesi. Dal 2012, data in cui è entrata in Bosch, ha svolto diversi incarichi direttivi presso le Divisioni Connected Mobility Solutions e Aftermarket.

Nel 2020, Vulog, uno dei leader delle tecnologie della mobilità condivisa, l'ha eletta tra le 20 donne più influenti del mondo nel settore della mobilità.