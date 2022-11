Gruppo Renault, Charvet segue a José Vicente de Los Mozos

Cambio della guardia nel Gruppo Renault con Thierry Charvet che sostituisce José Vicente de los Mozos nel ruolo di direttore industriale. Josep Maria Recasens, attuale direttore strategia e business development, invece, riprende la direzione dei paesi della penisola iberica.

"Ci tengo a ringraziare José Vicente per l'impegno - ha commentato Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renault - profuso in tutti questi anni trascorsi nel Gruppo. Il suo percorso con Renault e Nissan, in Spagna e in Francia, e il suo impegno quotidiano sul campo accanto ai team sono unanimemente riconosciuti. Sotto il suo impulso, il nostro sistema industriale è diventato un vero e proprio punto di riferimento mondiale".

Thierry Charvet, laureatosi all'École Polytechnique, entra a far parte di Renault nel 1993, presso la direzione della ricerca come ingegnere. Nel 1996, passa allo stabilimento di Flins dove, successivamente, assume responsabilità nel servizio qualità e nel reparto montaggio e carrozzeria. Nel 2006, è nominato direttore del progetto Mégane e, in seguito, nel 2008, direttore Ingegneria delle prestazioni dei veicoli presso il Technocentre di Guyancourt.

Da gennaio ad agosto 2011 Charvet passa allo stabilimento di Cléon dove occupa il posto di vicedirettore delle operazioni. In seguito, è nominato direttore dello stabilimento di Flins a Settembre 2011. Tra Febbraio 2014 e il 2017 è direttore della performance industriale per l'Alleanza e nel 2017 è nominato direttore strategia e ingegneria industriale. Nel 2021 è stato nominato direttore della qualità del Gruppo Renault. È membro del Comitato di Direzione Corporate.