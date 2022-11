Volkswagen: Nelly Kennedy nominata Chief Marketing Officer

Nelly Kennedy è stata nominata nuovo Chief Marketing Officer (CMO) del marchio Volkswagen. Entrerà in carica a metà febbraio 2023, prendendo il posto di Jochen Sengpiehl, che ricoprirà lo stesso ruolo in Volkswagen Group China.

Kennedy è attualmente Senior Global Brand Marketing Director di Google, in California, dove si è consolidata come esperta digitale riconosciuta, oltre a maturare una lunga esperienza nel brand marketing. Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, le ha dato il benvenuto: "Stiamo trasformando la Volkswagen in un love brand: accessibile, incentrato sul Cliente e autentico. Il nostro marketing gioca un ruolo chiave in questo contesto. In qualità di nuovo Chief Marketing Officer, Nelly Kennedy insieme al suo team contribuirà a trasformare Volkswagen in un vero people’s brand.

Le auguro ogni successo". Imelda Labbé, Membro del Consiglio di Amministrazione per le Vendite, il Marketing e il Post-vendita del marchio Volkswagen, ha dichiarato: "Sono lieta di dare il benvenuto in Volkswagen a Nelly Kennedy, esperta di digitale e marketing con decenni di carriera internazionale. Insieme procederemo con il riallineamento sistematico del nostro marchio e delle attività di marketing. Sono convinta che Nelly Kennedy e l'esperienza che porta con sé contribuiranno in modo decisivo per dare alla Volkswagen un profilo chiaro in tutte le regioni e per trasformare il nostro marchio in un vero love brand."