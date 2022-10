Michael van der Sande Ceo SVO lascia Jaguar Land Rover

L'amministratore delegato della divisione Special Vehicles Operations (SVO) di Jaguar Land Rover Michael van der Sande ha annunciato la sua partenza dall'azienda. "Dopo quattro anni e mezzo fantastici presso Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations - ha detto in una sua comunicazione - lascio JLR per perseguire nuove opportunità nel mio lavoro e nella mia vita personale".

Durante la sua permanenza in SVO, van der Sande ha supervisionato lo sviluppo e il lancio di prodotti 'tailor made' come la Jaguar C-Type Continuation, la Range Rover SV a passo lungo e il suv da rally Bowler Defender.

La partenza di Van der Sande arriva quando JLR inaugura una nuova era, fermando la produzione di modelli a combustione come la Jaguar F-Type e mentre si prepara all'elettrificazione, pronta a 'reinventarsi' come marchio di veicoli elettrici di lusso nel 2025, con un trio di suv al prezzo di oltre 100mila sterline. Van der Sande era stato nominato amministratore delegato di Special Vehicle Operations nel 2018 ricoprendo in precedenza posizioni di rilievo presso Alpine, Renault, Aston Martin, Tesla, Harley-Davidson, Bentley e Nissan. JLR non ha ancora annunciato il nome del suo successore.