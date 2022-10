Jose Arreche nuovo direttore stabilimento Seat a Martorell

Jose Arreche è il nuovo direttore dello stabilimento Seat SA a Martorell, in Spagna. Nella sua nuova posizione, Arreche riferirà al vicepresidente della produzione e della logistica dell'azienda spagnola del Gruppo Volkswagen Markus Haupt.

L'impegno di Arreche, che è un ingegnere specializzato nell'applicazione delle tecnologie Industria 4.0, riguarderà il processo di trasformazione dello stabilimento e il lancio della prima vettura 100% elettrica prodotta a Martorell.

La lunga carriera di Jose Arreche nel Gruppo Volkswagen - sottolinea un comunicato dell'azienda - sarà fondamentale per promuovere le sinergie produttive tra gli stabilimenti del Gruppo a Martorell e Pamplona in Spagna e a Palmela in Portogallo.

Arreche ha iniziato il suo percorso professionale in Volkswagen Navarra, dove ha ricoperto numerosi incarichi fino a quando è stato nominato direttore pianificazione nel 2018. Nel corso della sua carriera, Arreche ha guidato anche progetti per il Gruppo Volkswagen, dirigendo per 3 anni da Wolfsburg la realizzazione dei lamierati negli stabilimenti del Gruppo in Cina.