Oliver Blume presidente consiglio sorveglianza di Cariad SE

A seguito dell'uscita a fine agosto di Herbert Diess e Arno Antlitz dal consiglio di sorveglianza di Cariad SE Oliver Blume, presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo Volkswagen, è stato nominato nuovo presidente del consiglio di sorveglianza di Cariad SE.

Inoltre, l'assemblea generale di Cariad SE ha nominato Michael Steiner, membro del consiglio di amministrazione di Porsche AG con responsabilità per la ricerca e sviluppo, e Thomas Ulbrich, membro del consiglio di amministrazione del marchio Volkswagen con responsabilità per lo sviluppo tecnico, come nuovi membri del consiglio di sorveglianza di Cariad SE. Blume, ricorda la nota di Cariad, è nato a Braunschweig, in Germania, dove nel 1988 ha iniziato a studiare ingegneria meccanica presso l'Università Tecnica. È entrato a far parte del Gruppo Volkswagen nel 1994 e da allora ha ricoperto posizioni di rilievo presso Audi, Seat e Volkswagen.

Nel 2013 Blume ha assunto la responsabilità del consiglio di amministrazione per la produzione e la logistica presso Porsche AG. È presidente del consiglio di amministrazione di Porsche AG dal 2015 ed è stato inoltre nominato membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Volkswagen nel 2018. Dal primo settembre 2022 Blume è anche presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo Volkswagen.

Cariad è una società indipendente di software per autoveicoli controllata interamente dal Gruppo Volkswagen che sta consolidando e ampliando ulteriormente le competenze software del Gruppo.

L'azienda, ricorda la nota, sta sviluppando lo stack tecnologico leader per l'industria automobilistica con la missione di rendere l'esperienza automobilistica più sicura, più sostenibile e più confortevole. Fondata nel 2020 con il nome di Car.Software Organization, Cariad conta oggi circa 5.000 ingegneri e sviluppatori che lavorano su una piattaforma software unificata per tutti i marchi del Gruppo Volkswagen.