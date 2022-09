Maserati: Julien Brunet direttore generale Europa Ovest

Maserati SpA annuncia la nomina di Julien Brunet alla carica di direttore generale della divisione Europa Ovest, responsabile delle attività del Tridente in Francia, Monaco, Belgio, Lussemburgo e Olanda. Brunet, che risponderà direttamente a Luca Delfino, che dal settembre 2021 è head of EMEA region, è entrato in Maserati nel 2017, dopo aver iniziato la sua carriera in FCA France ed aver lavorato dal 2014 al 2017 in Nissan Europe come sales performance manager independent markets del brand Infiniti.

Nel suo ultimo incarico Brunet - che ha 39 anni ed è laureato in Business administration alla École des Hautes Etudes Commerciales du Nord di Lille - guidava in Maserati da tre anni lo sviluppo della rete in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Ora, si legge nella nota dell’azienda, Julien Brunet e il suo team saranno responsabili di supportare l'ambiziosa offensiva del prodotto di questo marchio nell’ambito di una rete di 23 punti vendita e servizio distribuiti in 5 Paesi. “Entro il 2025 tutti i nostri modelli saranno offerti nelle versioni Folgore - commenta Brunet - Questo è un punto di svolta senza precedenti per il brand, un nuovo capitolo della sua storia e un'occasione di rinnovamento incredibile nei mercati dell'Europa occidentale, dove i modelli elettrici sono i più desiderati".