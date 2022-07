Dave Bozeman nuovo responsabile Ford Customer Service

Dave Bozeman sarà dal prossimo primo settembre il nuovo vicepresidente Ford con responsabilità globale del servizio clienti (FCSD) e della linea di prodotti Enthusiast Vehicles di Ford Blue. Bozeman, che proviene da Amazon dove era vicepresidente con responsabilità dei transportation services, è stato anche eletto membro del consiglio di amministrazione di Ford.

In qualità di capo di FCSD, Bozeman svolgerà un ruolo chiave nel fornire esperienze di massimo livello ai sviluppando ulteriormente fiducia, lealtà e relazioni sempre attive, tutti elementi centrali nel piano Ford+ per la crescita e la creazione di valore. Assieme al suo team Bozeman sarà anche responsabile globale dei ricambi, degli accessori e della personalizzazione del veicolo gestendo la pianificazione e la logistica per FCSD.

Nell'ambito di Ford Blue Bozeman dirigerà anche i marchi per 'appassionati' negli Stati Uniti, tra cui Bronco, Mustang e Raptor. Bozeman, originario di Chicago, ha conseguito una laurea in ingegneria industriale/design meccanico presso la Bradley University di Peoria, Illinois, ed è titolare di un master in ingegneria gestionale presso la Milwaukee School of Engineering.