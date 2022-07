Thomas Schäfer presidente consiglio amministrazione di Seat

Thomas Schäfer, consigliere delegato della marca Volkswagen, è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione di Seat SA incarico che assumerà a partire dal prossimo 8 luglio. Schäfer subentra a Thomas Schmall nel consiglio di amministrazione dell'azienda.

Insieme al presidente del comitato esecutivo, Wayne Griffiths, Schäfer darà l'impulso per la crescita di Cupra e la trasformazione dell'azienda verso le auto elettriche. Schäfer entra a formar parte del consiglio di amministrazione di Seat SA insieme a Ingrun-Ulla Bartölke, Oliver Blume, Daniela Cavallo, Luis Comas Martínez de Tejada, Stefan Piëch, Josep Piqué e Mark Porsche.

La nuova nomina rientra nell'ambito dei recenti cambiamenti che ci sono stati all'interno del Gruppo con effetto a partire dal primo luglio, inclusa la nomina di Schäfer come nuovo membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Volkswagen, con responsabilità dei marchi 'di volume' e Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Cupra, Seat e Škoda.

L'obiettivo comune è: intensificare e accelerare la cooperazione tra i marchi, approfittando di tutto il potenziale delle sinergie e ridurre in maniera sostenibile i costi e le complessità.

Thomas Schäfer vanta una lunga esperienza nell'industria automobilistica internazionale. Ingegnere meccanico di formazione, inizia la sua carriera in Daimler AG a Stoccarda (1994) occupando diverse posizioni dirigenziali. Nel 2012, Schäfer entra a far parte di Volkswagen AG, inizialmente a capo dell'unità di produzione Internazionale del Gruppo, in qualità di responsabile dei progetti CKD e delle negoziazioni sui nuovi stabilimenti produttivi.

Nel 2015, diventa presidente e direttore generale del Gruppo in Sudafrica, assumendo la responsabilità del business del brand Volkswagen in questo Paese e lo sviluppo dei marchi del Gruppo nella regione dell'Africa subsahariana. Ad agosto 2020, Schäfer viene nominato presidente del consiglio di amministrazione di Škoda Auto.

Schäfer entra a fsr parte del consiglio di amministrazione di Seat SA insieme a Ingrun-Ulla Bartölke, Oliver Blume, Daniela Cavallo, Luis Comas Martínez de Tejada, Stefan Piëch, Josep Piqué e Mark Porsche.