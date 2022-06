Alpine, arrivano nuove nomine nella Direzione

Alpine ha annunciato la nomina di quattro nuove Direttrici con effetto dal 1° luglio al 1° ottobre 2022. Marine Le Bihan è nominata Direttrice Qualità Alpine a partire dal 1° luglio 2022. Entrerà a far parte del Comitato di Direzione della Marca diretto da Laurent Rossi, riportando anche a Thierry Charvet, Direttore della Qualità del Gruppo Renault.

Sostituisce Gérald Serain che lascerà il Gruppo a breve. Bénédicte Lenguin è nominata Direttrice Giuridica Alpine e membro del Comitato di Direzione della Marca a partire dal 1° settembre 2022. Riporterà anche a Quitterie de Pelleport, Direttrice Giuridica del Gruppo Renault.

Bénédicte Lenguin è ora Direttrice Giuridica del Gruppo Unify (attività digitali del Gruppo TF1).

Sempre a partire dal 1° settembre, anche Anne-Catherine Basset entrerà a far parte del Comitato di Direzione Alpine come Direttrice Industriale e Direttrice della Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, riportando anche a Jose Vincente de los Mozos, Direttore Industriale del Gruppo Renault. Luciano Biondo, invece, assumerà la Direzione di Renault ElectriCity.

Soizic Pebereau è invece nominata membro del Comitato di Direzione come Direttrice Partnership e Sponsoring per tutte le attività Alpine a partire dal 1° ottobre, riportando direttamente a Laurent Rossi. "È una grande opportunità per Alpine - ha dichiarato Rossi - accogliere queste quattro donne di talento per sostenere e accrescere lo sviluppo della Marca nei prossimi mesi e anni. Il loro arrivo è di fondamentale importanza in questo momento di svolta della Marca. La loro presenza consente al Comitato di Direzione di Alpine di raggiungere la parità di genere, un grande punto di forza per Alpine e la dimostrazione ai vertici aziendali che le pari opportunità e la meritocrazia, valori a cui sono profondamente legato, funzionano perfettamente nel Gruppo Renault e nella nostra marca".