Xavier Ros nuovo responsabile risorse umane di Audi AG

Xavier Ros è entrato a far parte del board di Audi AG e dallo scorso 20 maggio ha assunto la responsabilità delle risorse umane. In questa nuova posizione, che prevede anche la direzione delle relazioni con i lavoro, Ros succede a Sabine Maassen (che ricopriva la carica dall'aprile 2020) e che ha lasciato l'azienda di comune accordo per perseguire nuovi percorsi professionali.

Nato a Barcellona nel 1971 Ros a studiato ingegneria meccanica alla Scuola di Ingegneria Industriale di Barcellona e ha iniziato la sua carriera professionale nella divisione produzione e logistica di Audi a Ingolstadt nel 1994. Tre anni dopo, ha assunto la responsabilità del project management sulla linea di Audi A8. Nel 1999 Ros si è trasferito alla divisione Sviluppo tecnico di Seat per occuparsi della Ibiza di terza generazione nel dipartimento di gestione dello sviluppo.

Nel 2002 è stato nominato Segretario Generale della Seat e cinque anni dopo, ha assunto il ruolo di responsabile strategia e sviluppo risorse umane. A partire dal 2011, Ros è stato nominato direttore del personale di Seat. Dal 2013 al 2015 ha lavorato presso VW Autoeuropa in Portogallo, dove ha gestito il dipartimento risorse umane come membro del Comitato Esecutivo.

Nel settembre 2015 era rientrato a Martorell come vicepresidente esecutivo di Seat per le risorse umane e l'organizzazione, carica che ha ricoperto fino alla nuova nomina in Audi.