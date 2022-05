Ubaldo Della Penna country manager mercato Italia di Leasys Rent

Ubaldo Della Penna è stato nominato da FCA Bank nuovo country manager per il mercato Italia di Leasys Rent, l'azienda specializzata in soluzioni di noleggio e di abbonamento all'auto. Della Penna vanta una lunga esperienza e una profonda conoscenza del settore della mobilità, maturate nel corso di una carriera trentennale.

Laureato alla Università di Genova in Economia, Della Penna ha iniziato il suo percorso professionale - che lo ha portato a coprire incarichi di crescente responsabilità all'interno di diverse società e brand dell'attuale Gruppo Stellantis - nel 1995 in Citroen Italia. Dieci anni più tardi è entrato in FCA dove si è occupato di vendite e flotte con particolare attenzione al mondo B2B. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale di Leasys e dal 2018 al 2019 è stato anche il primo Ceo e general manager della stessa Leasys Rent, nata a seguito dell'acquisizione di WinRent.

Negli ultimi anni Della Penna ha ricoperto il ruolo di Ceo di FCA Fleet & Tenders, e successivamente di responsabile di Fleet & Business Sales per tutti i brand FCA a livello EMEA. Nel 2021, con l'avvento di Stellantis, è diventato Head of B2B all'interno del Gruppo per la regione EMEA, ruolo che ha mantenuto fino all'attuale nomina, che ha sancito il suo ritorno in Leasys Rent