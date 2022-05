Hyundai, José Muñoz entra nel board management di Hmc

José Muñoz, Presidente e coo di Hyundai Motor Company, è entrato a far parte del Board of Management di Hmc. In questo nuovo ruolo, avrà la responsabilità di promuovere una migliore performance in regioni strategiche chiave, come Europa, India, Medio Oriente e Africa. Muñoz guiderà anche l'acquisizione e la gestione dei talenti globali per reclutare e trattenere le competenze principali legate alle nuove attività basate sulla tecnologia.

Per accelerare e massimizzare le prestazioni operative globali, inoltre, coordinerà le vendite globali, il servizio e la pianificazione dei prodotti come parte della Global Business Operations Division. Muñoz avrà anche il compito di avviare il nuovo global Product Line Management and Product Director Office. Rimarrà presidente e ceo di Hyundai and Genesis Motor North America e Hyundai Motor America.

Dal suo arrivo in Hyundai nel 2019, Muñoz ha incrementato la redditività e la quota di mercato di Hyundai e Genesis, nonostante le interruzioni della catena di approvvigionamento e per la pandemia. "José è sicuramente un leader di comprovata esperienza - ha dichiarato Jaehoon Chang, presidente e ceo di Hyundai Motor Company - e ci aspettiamo che il suo ruolo più ampio faccia crescere significativamente la nostra eccellenza operativa globale". Con il suo ruolo rafforzato, Muñoz avrà sede negli Stati Uniti e in Corea del Sud.