A Imelda Labbé marketing, vendite e after sales brand Vw

Imelda Labbé entrerà dal primo luglio nel Cda di Volkswagen Passenger Cars con responsabilità per marketing, vendite e assistenza post-vendita. Succede a Klaus Zellmer, che è stato nominato ceo di Škoda Auto con la stessa scadenza.

Labbé lavora da oltre 35 anni nel settore automobilistico globale e ricopre la carica di portavoce del Cda di Volkswagen Originalteile Logistik GmbH. Dal 1986 al 2013 ha ricoperto posizioni dirigenziali internazionali presso Opel e General Motors anche come responsabile della gestione della qualità presso lo stabilimento Opel di Anversa e come responsabile delle vendite di Opel per il mercato tedesco.

È entrata a far parte del Gruppo Volkswagen nel 2013 per assumere la carica di portavoce del Consiglio di amministrazione di Škoda Auto Germania. Nell'estate del 2016 Labbé ha assunto il ruolo di responsabile del post-vendita di Gruppo per Volkswagen AG e, più recentemente, ha ricoperto il ruolo di responsabile dello sviluppo aziendale presso Volkswagen AG. Economista, ha conseguito un master of science in management presso la Stanford University.