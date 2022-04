Michael Leiters da primo luglio nuovo Ceo McLaren Automotive

Michael Leiters sarà dal prossimo primo luglio il nuovo amministratore delegato di McLaren Automotive. con l'incarico di guidare tutte le attività dell'azienda specializzata in supercar e hypercar, a cui fanno capo 3.000 persone che coprono tutte le attività globali, incluso il McLaren Composites Technology Center. Nato il Germania 50 anni fa, Leiters ha conseguito un dottorato in ingegneria ed ha ricoperto posizioni di rilievo presso Porsche AG e, più recentemente, in Ferrari dove è stato chief technology officer.

"A nome di tutta la McLaren, sono lieto di dare il benvenuto a Michael come nuovo Ceo di McLaren Automotive - ha detto Paul Walsh, presidente esecutivo del Gruppo McLaren - La sua vasta esperienza di leadership nel settore, combinata con la sua passione per l'ingegneria e le tecnologie del futuro, aiuterà a guidare e sviluppare il nostro team mentre entriamo in un entusiasmante secondo decennio".