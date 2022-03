Dacia, Vitry è nuovo Direttore della Comunicazione Prodotto

E' Grégoire Vitry il nuovo Direttore della Comunicazione Prodotto Dacia. A partire dal 15 marzo, Vitry, sotto la responsabilità di Xiaoyan Hua-Schwab, Direttrice della Comunicazione delle Marche Dacia e LADA, è stato incaricato di occuparsi del lancio delle novità prodotto Dacia a livello mondiale e delle relazioni stampa con i media francesi.

Grégoire Vitry svolgerà queste missioni in stretta collaborazione con Kalina Iordanova, responsabile della comunicazione internazionale e interna per entrambe le marche.

Laureato presso l'École Centrale di Lione, Grégoire Vitry vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore automotive. Dopo aver ricoperto diverse posizioni nella Direzione Prodotto per Peugeot, il nuovo Direttore della Comunicazione Prodotto Dacia ha trascorso cinque anni nel Gruppo General Motors come brand manager per i mercati internazionali.

Nel 2009 è entrato anche a far parte di Opel France dove, dal 2018, è stato Direttore della Comunicazione.