Seat e Cupra: Julio Lozano disegnerà i nuovi modelli

Seat ha nominato Julio Lozano nuovo responsabile Exterior Design. Nel suo nuovo ruolo riporterà direttamente a Jorge Diez, direttore Design di Seat e Cupra. Esperto designer, Lozano vanta oltre 15 anni di carriera lavorativa nei reparti di design di numerosi brand internazionali.

Prima di entrare in Seat, Lozano ha guidato un team di designer nella sede Audi. "Julio Lozano è un grande designer con una grande esperienza nel settore automotive. L’attitudine perfezionista e la ricerca dell'eccellenza insieme alla sua esperienza internazionale sono un connubio perfetto che si rifletterà nelle linee dei nostri prossimi modelli. Siamo molto orgogliosi del suo ritorno in Seat e davvero entusiasti di continuare a spingere il nostro futuro elettrico" dice Jorge Diez, direttore Design di Seat.

Lozano è un ingegnere tecnico specializzatosi in Disegno Industriale all’Università CEU Cardenal Herrera di Valencia e ha un Master presso il prestigioso Royal College of Art di Londra e all’Elisava di Barcellona. All’inizio della sua carriera professionale, interamente sviluppata in ambito design automotive, Lozano ha lavorato sei anni a Parigi all’Exterior Design del Gruppo Renault. Nel 2012, passa al Gruppo Volkswagen, dove lavora nel team design Seat. Nel corso di questa esperienza è stato responsabile del design di modelli come la nuova generazione di Ibiza e Arona.

Nominato capo designer dello Studio Design di Audi a Monaco nel 2016, Lozano è stato coinvolto in progetti di design per alcuni brand del Gruppo Vokswagen. Due anni più tardi è entrato a far parte di Audi ad Ingolstadt, dove ha guidato un team di designer lavorando su modelli chiave per il futuro del brand.