Aston Martin affida a Marco Mattiacci brand e commercio

Aston Martin, il celebre costruttore britannico di auto sportive impegnato con un suo team anche in Formula 1, ha affidato la gestione del brand e degli aspetti commerciali a Marco Mattiacci.

Il 51enne manager italiano nel 2014 è stato amministratore delegato e team principal della Scuderia Ferrari di F1 e prima ancora per 15 anni ha lavora con posizioni di crescente importanza nella divisione autovetture fino a diventare responsabile della gestione di Ferrari North America.

Aston Martin ha comunicato che Mattiacci inizierà immediatamente ad operare nel suo nuovo ruolo, supervisionando l'esperienza del cliente e del marchio dell'azienda e l'integrazione del prodotto e "svolgendo - ha ribadito Tobias Moers, Ceo di Aston Martin - un ruolo chiave nella futura strategia commerciale e di prodotto".

Moers ha poi detto di serre Mentre continuiamo questa nuova era per Aston, un pilastro fondamentale è liberare il "essere lieto di dare il benvenuto a Marco Mattiacci in Aston. Non vedo l'ora di lavorare con lui e il nostro team di leadership di livello mondiale per accelerare la nostra roadmap di nuovi prodotti mozzafiato e un'esperienza cliente di lusso senza rivali". L'arrivo di Mattiacci è l'ultimo atto della campagna acquisti attuata da Lawrence Stroll (nuovo proprietario di Aston Martin) che negli ultimi mesi ha fatto arrivare da Bmw il top manager Mike Krack, da McLaren Martin Whitmarsh - nominato amministratore delegato di Aston Martin Performance Technologies; da Mercedes il responsabile aerodinamico Eric Blandin e infine da Red Bull Dan Fallows.