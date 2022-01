Nick Crossley nuovo direttore mercato Regno Unito di McLaren

McLaren Automotive ha nominato Nick Crossley nuovo direttore per il mercato del Regno Unito.

Nel suo nuovo ruolo Crossley, che è entrato a far parte dell'azienda nel 2017 riporterà a Brett Soso, amministratore delegato della McLaren per Europa, Medio Oriente e Africa.

"Crossley porta una vasta esperienza automobilistica nel ruolo - ha commentato Sono - e guiderà le nostre operazioni nel nostro mercato interno con un'attenzione particolare alla crescita e al miglioramento delle credenziali di lusso del nostro marchio, a beneficio dei nostri partner di vendita al dettaglio e dei clienti più esigenti".

A sua volta Crossley ha detto che "Il Regno Unito è stato al centro del nostro successo negli ultimi dieci anni e contribuirà in modo cruciale alla realizzazione della nostra strategia aziendale Horizon 2030".