Estelle Guillot-Tantay arriva a Comunicazione di Mobilize

A partire dall'8 novembre 2021, Estelle Guillot-Tantay entrerà a far parte di Mobilize come Direttore della Comunicazione. Sarà membro del Comitato di Direzione sotto l'egida di Clotilde Delbos, Direttore Generale della Marca Mobilize. Riporterà anche a Christian Stein, Direttore della Comunicazione delle Marche del Gruppo Renault.

Estelle Guillot-Tantay avrà l'incarico di definire e sviluppare la strategia di comunicazione globale della Marca Mobilize in linea con il piano strategico presentato a Gennaio 2021. Laureata in economia e finanza internazionali presso la KEDGE Business School, ha cominciato la carriera in ambito finanziario, prima di orientarsi verso la consulenza in comunicazione lavorando per l'agenzia Image Sept, di cui è stata socia e membro del Comitato di Direzione. Nel 2016, si trasferisce in Canada dove lavora per Movin'On, il primo ecosistema mondiale di mobilità sostenibile, prima nell'ambito di C2 International e, in seguito, con la propria azienda. Dal 2018, affianca le imprese nelle sfide di comunicazione in Canada e negli Stati Uniti, soprattutto nei campi della mobilità sostenibile e dell'intelligenza artificiale.