Hu Chengchen entra in Nio come capo esperto microprocessori

Si chiama Hu Chengchen ed è uno dei (giovanissimi) assi nella manica del costruttore cinese Nio e del suo fondatore William Bin Li. Fino a pochi giorni fa dirigente di punta del più grande sviluppatore di chip programmabili al mondo Xilinx si è unito a Nio - si legge sul sito Gasgoo.com - come capo esperto e assistente del vicepresidente.

Laureato alla Tsinghua University nel 2008 e titolare di un dottorato di ricerca in informatica presso l'università di Pechino, Hu Chengchen ha iniziato a lavorare come stagista lavorando presso Intel Research China per il progetto OverMesh. E' poi entrato all'Università di Xi'an Jiaotong come professore associato nel dipartimento di informatica e tecnologia nel dicembre 2010 e ne è diventato direttore 6 anni più tardi.

Nell'aprile 2013 è stato anche cofondatore di MeshSr azienda che fornisce soluzioni di rete programmabili e hardware, acquisita da XD tech nel giugno 2018. Nello stesso 2013 Chengchen è stato anche cofondatore di YInspect fornisce soluzioni e software di rete programmabili, in particolare per l'elaborazione e l'analisi di flussi di dati di grandi reti.

Grande esperto nell'ambito dell'elaborazione eterogenea (FPGA+CPU/GPU/Switching ASIC) per scalare IaaS /PaaS/SaaS nei data center e nell'edge Chengchen è stato in Xilinx responsabile della prototipazione dei sistemi Proof-of-Concept (PoC), del trasferimento di tecnologia, dell'anticipazione delle tendenze tecniche, della pianificazione tecnica e del prodotto, dell'implementazione della strategia tecnica e di altre attività.

Il suo ingresso in Nio va dunque nella direzione di una strategia di 'autonomia' nei confronti dei produttori di chip. Lo scorso anno Nio ha avviato lo sviluppo interno di chip di elaborazione per veicoli a guida autonoma. Il progetto, che è ancora nella sua fase iniziale, sarebbe stato guidato in persona da William Bin Li, presidente e Ceo di Nio.