Beatrice Saottini nominata nuova presidente 1000 Miglia Srl

Beatrice Saottini è la nuova presidente di 1000 Miglia Srl, la società che da 10 anni gestisce la rievocazione storica della celebre Freccia Rossa. La Saottini prende il posto di Franco Gussalli Beretta, passato al comando di Confindustria Brescia, ed entra a far parte del consiglio di amministrazione in cui stati confermati Alberto Piantoni, anche in qualità di Ad della società, Maurizio Arrivabene, Matteo Marzotto e Alice Mangiavini.

Figlia di Santo Saottini, primo concessionario Volkswagen e Porsche in Italia - era il 1951 - e grande appassionato dello sport motoristico e della 1000 Miglia, Beatrice Saottini ha corso nove edizioni della rievocazione storica della Freccia Rossa al volante di una Porsche 356 appartenente alla collezione di famiglia.