Davide Casini direttore tecnico Italdesign

Davide Casini assumerà dal primo novembre la carica di direttore tecnico di Italdesign al posto di Antonio Casu, recentemente nominato amministratore delegato.

Casini, 48 anni, è entrato in Italdesign nel 1999 e da allora ha continuato ad assumere nuove responsabilità nell'area tecnica e ha progressivamente accumulato nuove esperienze professionali nello sviluppo di carrozzeria, la gestione di progetto, la sicurezza e sviluppo funzionale del veicolo, così come in settori nuovi e sfidanti, come la digitalizzazione e l'innovazione.

"Sono orgoglioso e felice che Davide possa servire Italdesign in qualità di cto, portando oltre 20 anni di competenza tecnologica e professionalità. Una nuova sfida che credo sarà molto stimolante ed impegnativa", commenta Casu.

"Davide ed io ci conosciamo dai nostri inizi in Italdesign e sono convinto che porterà preziosi vantaggi alla Direzione Tecnica della nostra azienda. Data la sua ricca esperienza maturata anche nel settore della digitalizzazione, Davide è l'uomo giusto per traghettare Italdesign verso la nuova mobilità".

"Sono estremamente grato ad Antonio Casu, al Consiglio e alla Italdesign tutta per la grande opportunità che mi hanno offerto" ha detto Casini. "Farò del mio meglio per onorare l'impegno e per portare la nostra azienda attraverso le nuove sfide che il settore industriale in rapida evoluzione pone quotidianamente".