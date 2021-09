Andrew Roberts vicepresidente head global PR Gruppo Hyundai

Hyundai Motor Group ha annunciato la nomina di Andrew Roberts a vice presidente con responsabilità globale delle PR per entrambi i brand Hyundai e Kia. In questa posizione, Roberts riporterà a Young Kyu Lee, executive vice president e head of communication center del Gruppo.

Operando dal quartier generale del Gruppo a Seoul, Roberts supervisionerà la comunicazione globale di Hyundai e Kia per valorizzare ulteriormente la trasformazione che entrambe le aziende stanno intraprendendo per diventare fornitori di soluzioni di mobilità innovative.

Prima di entrare a far parte del Gruppo coreano, ha diretto la comunicazione presso brand di auto di lusso, tra cui Bentley Motors e Mercedes-Benz UK. In entrambe le aziende, ha ricoperto il ruolo di director of communications.

Laureato in Government alla University of Essex, Roberts ha anche ricoperto alla Land Rover, la posizione di director of global product & brand communications fra il 2000 e il 2006 e di director of global brand communications fra il 2006 e il 2009.