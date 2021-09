Olivia Ross-Wilson responsabile comunicazione Volvo Cars

Dal prossimo dicembre Olivia Ross-Wilson sarà la nuova responsabile delle comunicazioni di Volvo Cars. Arriva dal Gruppo Ingka, il più grande dei dodici franchisee che gestiscono i negozi Ikea, di cui dirige le comunicazioni dal 2016. Nel suo ruolo attuale presso Ingka Group, Olivia Ross-Wilson è membro del team di leadership esecutiva e guida la comunicazione in 30 Paesi.

Le sue responsabilità includono il posizionamento strategico a lungo termine di Ikea, nonché aree quali attività chiave di marketing del marchio, PR, affari pubblici, comunicazione interna e comunicazione aziendale strategica.

Prima di assumere la sua attuale posizione presso Ingka Group, Olivia Ross-Wilson è stata a capo delle comunicazioni sulla sostenibilità per il Gruppo Ikea tra il 2011 e il 2016.

Nella fase che ha preceduto l'ingresso in Ikea, Olivia Ross-Wilson ha lavorato in vari ruoli di PR e marketing a Londra e New York tra il 1998 e il 2011 tra gli altri per i grandi magazzini Marks & Spencer, per Starbucks, e attraverso agenzie per Delta Airlines e Carlsberg. Durante questo periodo ha anche lavorato per la Clinton Foundation e Bloomberg Philanthropies negli Stati Uniti.