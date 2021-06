Dacia & Lada, Miles Nürnberger entra nel team del design

Novità nel team di design di Dacia & Lada. A partire dal primo settembre 2021, Miles Nürnberger entra a far parte della Business unit come direttore del Design, diventando anche membro del relativo Comitato di direzione sotto l'egida di Denis Le Vot, direttore generale delle marche Dacia e Lada. Miles Nürnberger risponderà a Laurens van den Acker, direttore del Design e membro del Board of Management del Gruppo Renault.

"È con entusiasmo che accogliamo Miles, perché il design è una colonna portante della nostra strategia per Dacia & Lada - ha precisato il dg Denis Le Vot - . Con nuova Sandero, abbiamo dimostrato che si può essere essenziali, ma anche attrattivi.

Grazie a Miles, compiremo un ulteriore passo avanti''. A fargli eco anche il numero uno del design, Laurens van den Acker: "Siamo molto felici di accogliere Miles Nürnberger nel nostro team in un momento tanto importante per la marca Dacia. Miles è un designer rinomato che, con il suo lavoro presso Aston Martin, ha ispirato tanta gente. La sua esperienza e la sua passione nel costruire marche forti tramite il design saranno un asso nella manica per Dacia e ci aiuteranno a proiettare il marchio nel futuro".

Miles Nürnberger è entrato a far parte di Aston Martin Lagonda nel 2008, dove ha assunto la responsabilità del design esterno come Design manager e successivamente direttore creativo, prima di essere nominato direttore del Design della marca nel 2018. È stato, in particolare, responsabile del design di DBX, il primo suv di Aston Martin, e del progetto Valkyrie, così come del rinnovamento di Lagonda come filiale al 100% elettrica, illustrata da Vision Concept nelle versioni berlina e suv.

Prima di entrare in Aston Martin Lagonda, Nürnberger ha fatto parte del team responsabile del design esterno di Citroën. Ha mosso i primi passi nel mondo del design automobilistico con Lincoln, Ford Motor company.

Nato nel 1976, in una famiglia appassionata di arte, design e auto, Miles ha conseguito una laurea in design automobilistico presso l'Università di Coventry nel 1998. Nel 2009, ha vinto il Design Award Concorso d'eleganza Villa d'Este con il concept One-77.