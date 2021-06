Stellantis, Nipun J Mahajan nuovo responsabile Jeep in India

Stellantis riorganizza la sua linea di comando in India, dove opera con i brand Jeep e Citroën. A capo della marca americana di fuoristrada è stato nominato Nipun J Mahajan che dal 2016 era vicepresidente di Fiat Chrysler Automobiles in India.

Nella nuova posizione Mahajan risponderà a Roland Bouchara che nello scorso aprile è stato nominato Ceo e direttore operativo per le attività di Stellantis in India, che comprendono dunque l'attività commerciale di Jeep e Citroën nonché la produzione in loco.

Prima di entrare in FCA, Mahajan era stato per tre anni direttore vendite di Harley-Davidson Motor Company e, in precedenza ha lavorato per Porsche India, per Volkswagen e per Honda Cars India.

Alla gestione di Citroën nell'ambito della neo-costituita Stellantis India è stato chiamato invece Saurav Vatsa già nella filiale indiana dell'azienda francese dal 2018 ricoprendo la funzione di chief marketing officer & director media buying & product planning. Anche Vatsa risponderà a Roland Bouchara.