Emilio Herrera nominato nuovo presidente di Kia Iberia

Cambio di poltrone al vertice di Kia Europe, che è stata guidata negli ultimi 3 anni dal chief operating officer (COO) Emilio Herrera che ha raggiunto la più alta quota di mercato nella sua storia e ha curato il recente rilancio del marchio.

Ora, per il passaggio dell'attuale presidente della filiale spagnola Hyun Soo Kim alla responsabilità del Team Western Europe presso Kia Corporation a Seoul, Herrera - che è già stato direttore generale di Kia Motors Iberia tra il 2012 e il 2018 - diventerà il primo presidente occidentale di Kia Iberia.

La guida di Kia Europe viene dunque assunta direttamente da Hyun Soo Kim, che opererà da Seoul e che si avvarrà, sul campo, della presenza nella sede di Francoforte del presidente Jason Jeong e di Steffen Cost - ex Ceo di Kia Germany - ora nuovo vice president of operations di Kia Europe. Cost farà riferimento al presidente Jeong e sarà responsabile del sostegno alla crescita delle vendite di Kia Europe gestendo il lancio di 11 nuovi veicoli elettrici a batteria (BEV) entro il 2026.