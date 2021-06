Bentley: Leopold nuovo dg per i mercati chiave del brand

Bentley Motors ha annunciato la nomina di Richard Leopold a direttore regionale per Regno Unito, Medio Oriente, Africa e India, a partire dal primo settembre.

Sostituirà Sarah Simpson che lascia Bentley per unirsi a Porsche GB come ceo.

Nell'ambito di una carriera che abbraccia due decenni nell'industria automobilistica, a partire da Saab Automobile, Richard è entrato in Bentley nel 2007 quando ha assunto il ruolo di direttore del marketing dei prodotti. Si è poi trasferito in Cina come Direttore del marchio e del marketing. Dopo tre anni in Cina, Richard è diventato responsabile di Bentley Russia con la responsabilità esclusiva di tutte le attività del marchio di lusso in un periodo in cui il paese era uno dei mercati del settore in più rapida crescita al mondo.

Dopo sei anni lontano da Crewe, nel 2016 è tornato a ricoprire la posizione di direttore della pianificazione delle vendite e delle operazioni. Questo, prima di iniziare il suo attuale ruolo quattro anni dopo come direttore delle vendite e della rete globale, responsabile della pianificazione delle vendite, delle operazioni e dello sviluppo dei rivenditori di Bentley in tutto il mondo. Sarah Simpson ha lavorato per il Gruppo Volkswagen per più di 20 anni, l'ultimo decennio con Bentley Motors. Entrata a far parte dell'azienda come direttore operativo, Simpson è diventata direttore regionale per il mercato nazionale di Bentley, il Regno Unito, nel 2014. Nel corso degli ultimi sette anni, ha assunto la responsabilità di altre regioni internazionali, aggiungendo dapprima l'Asia Pacifico al suo ruolo di leader, prima di diventare direttore regionale per Regno Unito, Medio Oriente, Africa e India nel gennaio 2020.