Sandeep Bhambra nuovo direttore design avanzato Renault

Con l'arrivo di Sandeep Bhambra come direttore del design avanzato di Renault in sostituzione di François Leboine, il Gruppo guidato da Luca de Meo si arricchisce di un vero 'goleador' visto che nella precedente posizione in PSA - dove era entrato nel 2010 - e poi in Stellantis Bhambra ha firmato modelli di grande successo, come le Peugeot 2008 e 5008 e la Citroen AMI elettrica.

Sua la gestione del design anche della concept Onyx che ha di fatto segnato una profonda svolta nello stile della Casa del Leone. Laureato ingegneria meccanica al KK Wagh College of Engineering di Nashik, in India, e poi specializzato alla Strate Ecole del Design.

Bhambra ha iniziato la sua carriera in India alla Mahindra & Mahindra nel 2003 e dopo un breve periodo in cui ha collaborato con Alstom Transport, entra nel 2007 al TATA Motors European Technical Center. Nel 2009 il suo rientro in India come Senior Designer di TATA a Pune. Infine nell'ottobre 2010 l'arrivo come senior designer in Peugeot, con le successive importanti tappe professionali nel Gruppo, ora parte di Stellantis.