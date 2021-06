Raffaele Fusilli guiderà Renault Italia, arriva da Ducati

Raffaele Fusilli dal prossimo primo luglio sarà il nuovo responsabile delle attività del Gruppo Renault in Italia e - secondo la nuova strategia voluta da Luca de Meo - anche managing director della marca Renault nel nostro Paese. Sarà il primo italiano a capo di Renault Italia dalla sua costituzione nel 1958. Fusilli sostituisce Eric Pasquier, che sarà nominato ad altre funzioni all'interno del Gruppo, e riporterà a Fabrice Cambolive SVP Renault Brand Sales & Operations. Laureato in giurisprudenza a La Sapienza di Roma e titolare di un Master in Economia conseguito presso l'Insead (Institut européen d'administration des affaires) in Francia. E' entrato in Renault Italia nel 1993, con incarichi di crescente importante - è stato anche amministratore delegato della filiale di Roma - fino ad approdare alla sede di Parigicome direttore del trade marketing della Losanga. Nel marzo 2001 è passato alla Stella a Tre Punte dove è stato general manager sales & marketing di Mercedes-Benz Italia fino all'aprile 2004.

Successivamente è passato in Ferrari come vice president of sales Ferrari e, dopo il maggio 2007, in Maserati come worldwide commercial director. Constestualmente a questo incarico è stato tra il gennaio e il dicembre 2009 anche Ceo di Maserati Northamerica. Dall'ottobre 2010 al febbraio 2015 è stato Ceo di ProfitConsulting con sedi a Modena, Parigi e Milano, passando successivamente (e fino al maggio 2021) alla Ducati - Gruppo Volkswagen come global sales director.