Xiaoyan Hua-Schwab direttore comunicazione di Dacia Lada

Xiaoyan Hua-Schwab dallo scorso 7 giugno è entrata a far parte della business unit Dacia- Lada del Gruppo Renault assumendo il ruolo di direttore della comunicazione.

Nella sua nuova posizione Xiaoyan Hua-Schwab farà parte del comitato di direzione sotto l'egida di Denis Le Vot, direttore generale delle marche Dacia e Lada e riporterà anche a Christian Stein, direttore della comunicazione del Gruppo Renault.

Laureata in marketing e comunicazione all' Institut d' études politiques de Paris, Xiaoyan Hua-Schwab proviene dal Gruppo PS, in quanto dal 2014 era vicepresidente della marca DS Automobiles, con responsabilità per comunicazione, eventi e social media.

Dopo la laurea e una breve esperienza in Exel Industrie Group e Microsoft France, Xiaoyan Hua-Schwab è entrata nel settembre 2003 in PSA occupando diverse posizioni come responsabile marketing e comunicazione in ambito internazionale e particolarmente in Asia. Nel 2012 ha vinto il premio 'China's Best Corporate Citizenship Award 2012' assegnato dal 21st Century Business Herald.