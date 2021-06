Anders Warming nuovo direttore del design Rolls-Royce

Dal prossimo primo luglio Anders Warming sarà il nuovo direttore del design di Rolls-Royce Motor Cars. Nato a Copenaghen, in Danimarca 48 anni fa Warming si è laureato in major transport design presso l'ArtCenter College of Design di Vevey, Svizzera perfezionandosi successivamente nella sede di Pasadena, USA. Arriva in Rolls-Royce dalla Warming Design, la società che ha fondato nel 2019 e che, tra l'altro, ha creatura famiglia di modelli premium per la cinese Hengchi. La sua esperienza professionale è iniziata nel 1997 alla DesignworksUSA del Gruppo Bmw a Pasadena dove è rimasto - con un breve passaggio in Volkswagen come senior designer al Vw Group Advanced Design - fino al 2005, quando è diventato leader sdvanced design Bmw Group Design.

Nel 2007 è stato nominato Bmw head of exterior design e nel 2011, sempre nell'ambito del Gruppo di Monaco, è passato a guidare il design di Mini. Vi è rimasto fino al dicembre 2016, passando nel gennaio dell'anno successivo a guidare la cretività - come design chef - della Borgward. Due anni dopo Warming esce dalla Casa di Stoccarda, finanziata e sostenuta tecnologicamente dalla cinese Beigi Foto del Gruppo BAIC, per fondare la Warming Design GmbH.