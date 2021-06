Roberto Fedeli nuovo Chief technology di Silk-Faw

Roberto Fedeli è stato nominato Chief technology & Innovation officer nonché membro dell'executive team di Silk-Faw Automotive Group, la joint venture fra i cinesi di Faw e gli americani di Silk Ev, con sede produttiva a Reggio Emilia, che produrrà auto elettriche in Emilia.

Fedeli sarà responsabile di identificare le tecnologie più efficaci e all'avanguardia per la nuova serie 'S' con l'obiettivo di accelerarne lo sviluppo sia nel mercato cinese sia in quello internazionale. Guiderà l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti automobilistici e di mobilità fin dalla prima fase concettuale. Il manager sarà responsabile dei centri di innovazione all'avanguardia in Italia e in Cina, gestendo team di innovazione e sviluppo in entrambi i Paesi, collaborando con università, think thank e giovani ricercatori.

Roberto Fedeli ha iniziato la sua carriera alla Ferrari, dove ha trascorso 26 anni ricoprendo vari ruoli con responsabilità crescenti, fino a quello di direttore tecnico. Nel 2014 è entrato a far parte del Bmw Group, nel 2016 è stato nominato Chief technical officer di Maserati e Alfa Romeo.