Steffen Lucas managing director Mercedes Vans Sales Germany

Steffen Lucas. attuale responsabile vendite e marketing per l'Europa di Mercedes-Benz Vans, assumerà contemporaneamente il ruolo di managing director di Mercedes-Benz Sales Germany, l'azienda che darà vita ad una nuova unità diventando parte di Mercedes-Benz Vans Sales Europe.

Lucas prenderà il posto di Jochen Dimter, attuale ,managing director di Mercedes-Benz Vans Sales Germany, che lascerà l'azienda dopo più di 34 anni di lavoro per suo stesso desiderio.

Lucas ha iniziato la sua carriera in Daimler AG nel 1997, dopo gli studi in scienze economiche all'Università di Stoccarda-Hohenheim. Fatta esperienza nel settore delle vendite di autovetture, Lucas si trasferisce nel 1998 a Berlino passando a Mercedes-Benz CharterWay, dove assume il ruolo di responsabile marketing e Pr. Dal 2000 al 2004 guida il settore strategia e questioni fondamentali nella vendita di veicoli industriali.

Fino al 2008 ha ricopertoil ruolo di head of sales & marketing commercial vehicles in Lussemburgo. Occupa la stessa posizione in Repubblica Ceca, trasferendosi poi a Stoccarda nel 2012 e diventando head of sales Vans. Dal 2014 ad oggi, Steffen Lucas è stato head of sales & marketing region Europe & international fleet sales operations per Mercedes-Benz Vans.