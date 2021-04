Daniela Cavallo capo comitato aziendale Gruppo Volkswagen

Daniela Cavallo, 46 anni, è il nuovo capo del comitato aziendale del Gruppo Volkswagen, che rappresenta 600mila dipendenti in tutto il mondo. La nomina, che comprende anche il posto nel consiglio di sorveglianza, arriva dopo l'uscita di Bernd Osterloh (64 anni) che ha ricoperto questo ruolo dal 2005 e che dal prossimo primo maggio diventerà chief human resources officer presso Traton, che è la divisione di Volkswagen che si occupa del settore autocarri.

Già vice di Osterloh, la Cavallo - che è figlia di un immigrato italiano arrivato a Wolfsburg proprio per lavorare alla Volkswagen - è entrata, in formazione, nell'azienda nel 1994 studiando economia aziendale mentre lavorava. È membro del consiglio di fabbrica dal 2002 e membro del consiglio di fabbrica generale dal 2013.